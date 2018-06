L'agente di Vicente Guaita, Javier Coso Ruiz, portiere del Getafe in scadenza di contratto, ha rilasciato un'intervista a Lady Radio: "La Fiorentina è interessata a Guaita, ho parlato con Corvino in passato. Adesso la situazione adesso è in stand by, stiamo trattando. La Fiorentina è una grande squadra e mi piacerebbe come destinazione per Vicente". Il calciatore piace anche al Napoli.