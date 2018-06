La Fiorentina non riscatterà Marco Sportiello. Questo è quanto emerge dalle ultime settimane di stallo nella trattativa: i viola hanno scelto da una quindicina di giorni di non completarne l'acquisto - dopo i cinquecentomila euro versati per il prestito oneroso di diciotto mesi - e lasciar cadere l'opzione a proprio favore. ll giocatore tornerà all'Atalanta, con la quale i rapporti sono compromessi, ma partirà subito: Roma e Napoli sono sulle sue tracce per accaparrarsi un 'secondo' affidabile. Non solo: anche il Parma lo segue, come alternativa a Viviano.