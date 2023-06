Ilhan Gundogan, zio e agente del centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan, ha parlato a Fabrizio Romano del futuro del suo assistito: "Non c'è nessun accordo con il Manchester City per rinnovare il contratto. Ora pensa solo alla finale di Champions League, poi ci sarà modo di parlare del futuro. I rumors recenti non sono veri".