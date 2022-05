L'agente di Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, ha parlato a FcIN del suo assistito e dell'interesse dell'Inter.



CARATTERISTICHE - "Josko è, per prima cosa, un ragazzo dal grande carattere, molto maturo e affidabile, caratteristiche della persona che si riversano poi sull’atleta. È forte, veloce, intelligente, dinamico, coraggioso, dotato di buona tecnica e capace di anticipare il proprio avversario. Uno poi che capisce tatticamente il tipo di partita. Può essere associato a Sergio Ramos e Virgil van Dijk”.



L'INTER - “L’Inter è un club fantastico, di livello mondiale, ma non ho avuto ancora meeting con loro. Non abbiamo ancora discusso di numeri con il Lipsia, Josko è felice, penso che il suo trasferimento qui sia stato grandioso. Sta bene e c’è un’eccellente piattaforma di lancio dei giovani top player. Non ho dubbi che lui possa giocare a livelli altissimi, ma preferisco l’approccio passo dopo passo, fare le cose giuste, nei momenti più appropriati. Io sono sempre aperto al dialogo, anche perché il mio lavoro è quello di presenziare a più riunioni, ma al momento preferisco non rivelarle quali siano i miei impegni futuri. Posso solo dirle che rappresento Josko da quando aveva 14 anni. È un ragazzo che merita il meglio. È rimasto la stessa splendida persona anche quando ha avuto successo e il suo sarà un radioso futuro”.