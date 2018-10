Juraj Venglos, l'agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 per commentare la partita pareggiata col PSG e il futuro del centrocampista: “C'è felicità, ma anche amarezza per il pareggio. E' stata una grandissima prestazione. Ruolo? Adesso può continuare nella sua evoluzione, sta giocando molto bene, anche dal punto di vista difensivo. L'avvento di Ancelotti, un grande tecnico, ha aumentato l'autostima. Non ci si aspettava di vincere tutte le partite, ma c'è amarezza per il pareggio col Psg. Ci si augura che nel ritorno possano essere recuperati. Questo è un girone, comunque, positivo. Se ho sentito Marek? Non ancora. Mercato? Non si può mai sapere”.