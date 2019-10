L'agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli svelando i progetti per il presente e futuro dato un contratto in scadenza con il Napoli a fine stagione.





HYSAJ VIA GRATIS? - "Io e De Laurentiis abbiamo un buon rapporto, non ci sono mai stati problemi. E' nell'interesse di tutti che il giocatore si trasferisca a gennaio visto che è in scadenza di contratto e il Napoli, che un anno fa rifiutò 50 milioni dal Chelsea, rischierebbe di perderlo a zero. Il buonsenso ci porterà a fare le cose migliori. Se oggi Hysaj non fosse infortunato starebbe giocando. Magari il Napoli vorrà tenerlo fino a giugno e gli darà spazio"



FUTURO - "Italia o estero? Valencia è una pista da escludere ora. Noi prendiamo in considerazione tutto, all'estero e in Italia. Roma? Ne avevamo parlato in estate, ora è ancora presto. Hysaj ha un costo, come cartellino e come ingaggio, quindi non è una operazione da un minuto".