Sembrava impossibile ribaltare il risultato in soli 18 minuti, 10 dei quali si sono persi in vari stop dovuti a alcuni scontri di gioco. E invece, riconfermando le enormi difficoltà dell'Udinese nei minuti finali dei match. La decideche con un colpo di testa deposita in rete il calcio d'angolo battuto da Paulo Dybala. Durante i pochi minuti del match, che era ripartito dal 72', spazio anche per un'occasionissima dell'Udinese, con Svilar che para un sinistro a incrociare di Lucca, salvando i suoi.Il risultato del Bluenergy Stadium sorride alla squadra di Dsesta (che però deve recuperare ancora il match con la Fiorentina). Per l'Udinese, invece, la sconfitta fa sfumare un punto che sarebbe risultato prezioso anche solo per allungare leggermente sulla zona retrocessione.sulla panchina dei friulani, che rimangono

Udinese-Roma 1-2MARCATORI: 23' Pereyra (U), 64' Lukaku (R), 95' Cristante (R): Okoye; Perez (dal 91' Kabasele), Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro: Svilar; Mancini, Smalling (dall'88' Llorente), Angelino; Karsdorp (dal 94' El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. Allenatore: De Rossi.ARBITRO: Pairetto di TorinoAMMONITI: 31' Kamara (U), 58' Bijol (U), 66' Payero (U), 69' Baldanzi (R), Karsdorp 93' (R)

Cristante al 95': cross da calcio d'angolo di Dybala, Cristante incorna il pallone della vittoria mettendolo alle spalle di Okoye., Lukaku al 64': cross dalla trequarti di Cristante pennellato per Lukaku che, complice un'uscita non perfetta di Okoye, colpisce di testa e insacca in rete, Pereyra al 23': errore clamoroso in fase di impostazione di Huijsen che si fa sfilare palla da Pereyra. L'argentino, una volta davanti a Svilar, è bravissimo a superarlo con un tocco morbido sotto