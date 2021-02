In diretta su Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi agente di Hysaj ha confermato lo stop alle trattative per il rinnovo contrattuale: “Quando Gattuso arrivò a Napoli, Di Lorenzo fu impiegato come centrale, Hysaj a destra a causa degli infortuni e fecero molto bene. Maksimovic e Manolas, per caratteristiche, sono due marcatori e manca qualcosa in fase di impostazione ad entrambi, cosa che Di Lorenzo può e sa fare. Hysaj? Ognuno affronta le proprie problematiche contrattuali in modo diverso. È un ragazzo di grande personalità e serenità interiore e sa di essere a scadenza di contratto, per cui per mettersi in mostra sa di dover fare bene. Novità sul rinnovo di Hysaj? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno".