"Ho parlato con la Fiorentina del futuro di Igor e la volontà è quella di andare via in estate. Anche il club viola è d'accordo. Fino ad ora non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale, ma ci stiamo guardando intorno". Così Marcelo Mascagni, agente del difensore brasiliano Igor, sull'imminente sessione di mercato estiva ai microfoni di Violanews. Su di lui Fulham in Inghilterra e Villarreal in Spagna.