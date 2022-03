L'agente del centrocampista del Verona Ilic, Ivica Pavlovic, è intervenuto su CalcioNapoli24 per parlare del suo assistito.



VERONA - "Il Verona è una squadra offensiva, ed anche contro il Napoli non farà eccezione. Per gli azzurri sarà una sfida difficile".



RUOLO ALLA FABIAN - "Non so se giocherà, dovrebbe farlo e spero contro il Napoli ci sia. Sta migliorando tanto, prima con Juric e poi con Tudor, è cresciuto molto in una piazza importante come Verona. La società gli ha dato tanto ed ora sta ricambiando, ha superato un piccolo infortunio ed ora sta tornando sui suoi livelli. Ruolo? Se volessimo paragonare al Napoli, giocherebbe nel ruolo di Fabian".



FUTURO? - "E' una grande piazza, con grandi tifosi e grandi obiettivi. E' sicuramente una piazza interessante. Giuntoli lo segue? E' ancora presto per parlare di queste cose, è seguito da tante squadre e vedremo cosa succederà. Deve finire il suo percorso al Verona, poi con la società decideremo cosa fare".