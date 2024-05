Inter, Dumfries: a breve l'incontro, cresce l'ipotesi addio. La verità su Kayode

Quella tra il club nerazzurro e l’esterno olandese sta diventando una telenovela con tanto di inattesi colpi di scena: prima lo stop alle trattative in seguito alle alte richieste del calciatore, poi la riapertura ai dialoghi e in seguito l’attuale stallo. Una cosa è evidente: in viale della Liberazione non stanno dando estrema priorità al fascicolo con sopra le iniziali D. D. Prova ne sia il fatto che, a dimostrazione del fatto che forse stanno già pensando a qualche altro profilo da inserire sulla corsia di destra. Certo è chedalla cessione di Dumfries, in modo da poter reinvestire la somma sul possibile sostituto. Tuttavia l’ipotesi rinnovo non è da scartare, ma molto dipenderà dalla direzione che prenderanno i prossimi dialoghi.

. Le parti si aggiorneranno dopo questo lungo periodo di stand by, un primo approccio per capire se può esserci un nuovo punto di partenza o se iniziare a ragionare sull’addio. Siamo al 50 e 50, ma l'ora dei verdetti si avvicina e per la prima volta dal suo arrivo,