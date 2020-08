Marco, agente di Ciro, capocannoniere della Serie A e nuova Scarpa d'Oro, parla, a Radio Marte, della stagione dell'attaccante della: "Scarpa d'oro per Immobile? In Italia l'hanno vinta solo in tre. Se pensi a tutti gli attaccanti italiani che ci hanno sempre invidiato da Paoloe Gigiin poi e quanti di questi non l’hanno mai vinta... Chi gioca a calcio o chi lo vive sa quanto è difficile fare gol in tutte le categorie. Ciro segnava tanto con i giovani e lo fa anche oggi che ha 30 anni, ma attenzione non si deve dare tutto per scontato. Ci sono campioni che fanno la metà di quello che fa lui. Non è facile fare ogni stagione circa 25 gol, inoltre ricordo che è stato il giocatore che ha segnato di più al torneo di Viareggio, tre volte capocannoniere in Serie B..."Lui gioca in una buona squadra, ma non in una corazzata, e questo ancora di più deve evidenziare il suo valore. Ciro ha lavorato tanto per arrivare dove è ora e l'aspetto più bello è che oggi è un esempio per i ragazzi come lo erano in passato, Paoloo Roberto. Guardiamo dove giocano e dove gioca Ciro. Se è dispiaciuto per non aver segnato il 37esimo gol? No, l'importante è l'aver raggiunto il record. Anche qualche anno fa quando diventò capocannoniere in coabitazione conla sua soddisfazione è stata semplicemente aver raggiunto quell'obiettivo ed essere entrato nell’albo d’oro. Fa nulla dover dividere il primato con Higuain".