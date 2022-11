Intervistato da Relevo in Spagna, l'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del futuro del centrocampista italiano del Chelsea che resta in scadenza di contratto a fine stagione e che è stato accostato prima alla Juventus e poi al Barcellona per il prossimo mercato di gennaio.



PRIORITÀ AL CHELSEA - "Non è vero che ho incontrato Mateu Alemany (il direttore sportivo del Barcellona). La nostra priorità è il rinnovo del suo contratto con il Chelsea. L'unico club con cui ho parlato nelle ultime settimane del futuro di Jorginho è solo il Chelsea".