Ag. Jorginho: 'Parleremo con l'Arsenal'. E strizza l'occhio all'Italia

Con ogni probabilità il trentaduenne farà parte dei 23 convocati della spedizione europea della nazionale di Luciano Spalletti, avendo anche un ruolo centrale. Mikel Arteta nelle ultime uscite gli ha affidato le chiavi del centrocampo spostando la posizione di Declan Rice, cercando di avere cosi il più possibile il pallino del gioco; lo stesso agente Joao Santos a Radio Sportiva ha dichiarato che parleranno con i Gunners in merito alla questione.

. Se avranno bisogno di lui dalla prossima stagione..." . Ha anche analizzato il momento che sta vivendo il suo assistito, oltre alle feroci critiche subite nell’ultimo periodo: “Jorginho ha alzato il trofeo a Wembley, è giusto pensare agli aspetti positivi della carriera, non solo agli episodi negativi. E' il calcio, funziona così: spero che alzi il trofeo anche in Germania con la maglia dell'Italia..." . Sugli azzurri: “L'Italia è sulla strada giusta, ora ha vinto due amichevoli importanti negli Stati Uniti contro Nazionali sudamericane come Venezuela ed Ecuador. Ora testa all'Europeo". Ha concluso poi parlando della possibilità per il suo assistito di fare ritorno in Italia, dove ha brillato con le maglie di Verona e Napoli, non disdegnando questa possibilità: “Nel calcio è sempre così:

. Anche perché rappresenterebbe il tipo di giocatore che potrebbe servire alla mediana dei bianconeri, essendo colui che detta i tempi della manovra e da cui passerebbero gran parte delle azioni: questo tipo di giocatore alla squadra di Massimiliano Allegri manca da anni.