Intervistato da Telelombardia, l'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del suo futuro lontano dal Chelsea con cui ha il contratto in scadenza 30 giugno 2023.



"La Juve? Sarebbe presa in considerazione. La filosofia del Chelsea è di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La priorità è il rinnovo con i Blues, altrimenti tornare in Serie A. Volontà di giocare in Italia c’è sempre"