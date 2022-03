Juan Jesus resterà al Napoli, lo conferma il suo agente Roberto Calenda a Radio Marte: "Con il Napoli ci sono ottimi rapporti, Juan è venuto non per mettersi in discussione ma per sposare la causa Napoli con grande gioia, si è calato nella città molto bene, gli piace moltissimo. E’ venuto per dimostrare a tutti che nei percorsi professionali possono esserci incidenti. Ha dimostrato a tutti il suo valore, penso che il Napoli sappia fare le sue riflessioni e le abbia già fatte. L’opzione per la prossima stagione c’è ma non ci saranno problemi per confermarla, allungarla e dare il giusto valore al ragazzo. Il ragazzo ha ripagato in campo ed è un professionista esemplare".