Intervenuto a fcinter1908, l'agente di Karamoh spiega come il giovane calciatore sia migliorato sia dal punto di vista tecnico che atletico.



“Già in Francia ha giocato sia da esterno che da seconda punta o centravanti. Può interpretare più ruoli e sta migliorando anche grazie a Spalletti, che è fantastico nel dedicargli sempre molto tempo anche a fine allenamento, trattenendosi con lui per lunghe sedute di tiri in porta e tecnica individuale. Adesso ha messo su almeno 4 chili, si sta completando dal punto di vista muscolare e i benefici si vedono sia sull’esplosività che sulla resistenza. Frutto del duro lavoro ad Appiano Gentile, anche per questo in futuro potrà occupare diversi ruoli e a Nizza da seconda punta ha regalato alcune belle giocate. Adesso gli manca solo un po’ di continuità in più in campo”.