Mikkel Beck, agente del centrale del Milan, Simon Kjaer, ha usato il suo profilo twitter per complimentarsi con il proprio assistito per il 18° posto in classifica per il Pallone d'Oro: "Congratulazioni al mio cliente storico e caro amico Simon Kjaer per essersi classificato al 18° posto nelle votazioni per il miglior giocatore del mondo. Sono così orgoglioso di te, te lo meriti più di chiunque altro dopo il tuo fantastico 2021".