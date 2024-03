Ag. Klaassen: 'Mi ha chiesto di non parlare adesso di mercato. All'Inter sta bene anche se non gioca'

procuratore del centrocampista olandese dell'Inter, ha parlato a FCInterNews.it del suo assistito, uno dei giocatori meno impiegati dal tecnico Simone Inzaghi nel corso della stagione 2023/2024:“Al momento è concentrato solo sul presente. Lui è davvero, davvero felice in nerazzurro. Il suo focus è sull’obiettivo da raggiungere con l’Inter. Mi ha proprio chiesto di non parlare adesso di altre eventuali possibilità che lo riguardano. Vuole essere concentrato al 100% solo sul vincere lo scudetto con l’Inter. Poi vedremo, potrà restare o andare via, ma sono discorsi a cui uno penserà a tempo debito”.

“A Milano sta bene, la squadra è davvero forte, apprezza l’allenatore. Sta imparando l’italiano, si è adattato molto bene all’Italia. Certo, non gioca moltissimo, ma fa parte di un team vincente, dove c’è la giusta competizione per scendere in campo”.“La risposta è facile. Tu non scegli l’Inter. L’Inter ti sceglie e tu dici di sì. Si tratta di uno dei club più importanti del mondo, è un sogno giocare in Italia. È stato tutto molto semplice. Ovviamente ogni calciatore del mondo vuole giocare ogni partita, Davy, compreso, perciò gli piacerebbe aver maggiore minutaggio. Ma comprende la situazione, sa che la squadra è fortissima e si allena ogni giorno con abnegazione”.