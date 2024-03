Zilliacus si difende: 'Nessuna prova per acquistare l'Inter? La mia offerta era solida, erano pronti 100 milioni'

Il magnate finlandese, in una mail ritrovata da The Athletic, racconta di come abbia provato ad acquistare le quote dell'Inter. Raine Group è uno dei due advisor, insieme a Goldman Sachs, incaricato a trovare in giro per il mondo possibili investitori che possano entrare nel club e, come viene scritto in Inghilterra,, dicevamo,dallo stesso imprenditore finlandese: "Ho nominato come consulente una delle più grandi banche di investimento del mondo. Ho lavorato a stretto contatto con loro e con diversi interlocutori importanti in Italia con una conoscenza dettagliata dell'Inter per strutturare l'offerta.– spiega in un’e-mail riportata da The Athletic -.Nel caso dell'Inter, infatti, c'è un bond di 415 milioni di euro e poi c’è un prestito di Oaktree da 275 milioni di euro. Non dico che quella fosse la nostra offerta, ma se prendi una cifra indicativa di un miliardo, che è vicina a quello che io penso sia il valore dell'Inter, e togli quei 415 più 275 allora siamo già a quasi 700 milioni di euro. Ciò significa che se prendi in carico quei prestiti, il denaro effettivo che pagherai sarà poco più di 300 milioni di euro”.

Zilliacus non ha però dichiarato l'identità dei partner con cui avrebbe intrapreso la trattativa, ammettendo soltanto la provenienza di questi: Nord America e Medio Oriente.(e di un avviso rosso da parte dell’Interpol). Zilliacus è infatti ricercato per il presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, un’azienda di cui era precedentemente a capo nella città-stato, come dichiarato dalla Forza di Polizia del paese.