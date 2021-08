Reunión por Lautaro Martínez.

"Hoy no se va de Inter pese a ofertas de Inglaterra. Él es feliz ahí y ama al club. La semana próxima me juntaré para hablar de renovación. La voluntad nuestra es clara, pero dependerá también de ellos", me dijo Alejandro Caamaño, su agente. pic.twitter.com/SOtiSpfFFn — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 12, 2021

, l', il rinnovo e le sirene inglesi, coninteressate. Un futuro tutto da scrivere, tra un accordo per il prolungamento da trovare e le offerte ricche dalla Premier che possono tentare, con il 10 nerazzurro che, con le parole, giura amore ai meneghino. E lo ribadisce il suo procuratore.Alejandro, agente dell'argentino, ne parla col collega argentino Césardi TycSports: "Oggi non lascia l'Inter, nonostante le offerte dall'Inghilterra. E' felice lì e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare del rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro".