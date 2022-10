Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a FcInter1908 del momento del centravanti argentino.



TORNATO? - "Non è tornato Lautaro, Lautaro non se n'è mai andato. E' sempre stato protagonista, il rendimento non è mai mancato. Ora è più tranquillo? Come tutta l'Inter".



TRANQUILLITA - "Lautaro è uno che dà tranquillità. Lo fa con l'Inter, lo fa con l'Argentina, è un giocatore che ci dà orgoglio ed emozioni".



FIDUCIA DI INZAGHI - "Assolutamente sì, l'allenatore ha grande fiducia in lui".