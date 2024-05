Prosegue il programma dellae alle 20.45 ilospita a San Siro ilin una partita che sarà nuovamente caratterizzata dallo sciopero della Curva Sud, protesta silenziosa già attuata nell'ultima partita con il Genoa.I rossoneri di Stefano Pioli, reduci da sei partite consecutive senza vittoria in tutte le competizioni (3 pareggi, 3 sconfitte), cercano tre punti che potrebbero blindare il secondo posto e garantire almeno la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana (visto che la Juventus è in finale di Coppa Italia).I rossoblù di Claudio Ranieri invece, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate, hanno bisogno di punti per la lotta salvezza.

: Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic.. Pioli.: Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Prati, Deiola, Nandez; Luvumbo, Shomurodov.. Ranieri.