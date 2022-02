Lautaro Martinez pensa solo all'Inter ed è pronto a reagire dopo il momento difficile, parola del suo agente. Alejandro Camano, procuratore del Toro, ha parlato a FcInter1908.it: "Lautaro non si preoccupa di Lautaro, Lautaro si preoccupa dell'Inter. Perché vuole aiutare, vuole che i tifosi siano felici, vuole rendere felice il suo club. Effettivamente stanno segnando poco, sta segnando poco l'Inter. Ma è un processo e i gol torneranno, questo è sicuro. Il club tornerà a giocar bene e torneranno i gol. Segnerà Lautaro, segnerà Dzeko, segneranno tutti. Ma Lautaro vuole solo che l'Inter vinca, il successo personale a Lautaro non interessa, gli interessa che l'Inter vinca. E i gol torneranno perché Lautaro è un campione di livello mondiale, bisogna solo restare tranquilli. Tranquillità totale. E Lautaro è felice all'Inter ed è felice con i tifosi dell'Inter".