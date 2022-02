ha concesso un'intervista al Corriere Fiorentino in cui ha parlato della sua stagione in forte crescita con, del suo rapporto conche ne detiene il cartellino e del suo futuro, svelando dei sogni nel cassetto."È sicuramente la mia miglior stagione dal punto di vista realizzativo, ma non ho intenzione di fermarmi. Il mio obiettivo è segnare il più possibile e aiutare la squadra ad arrivare alla salvezza. Il gol che mi ha dato maggior soddisfazione è quello segnato all'ultimo minuto contro la Fiorentina. È stata un'emozione indescrivibile"."Segnare contro il Milan nel derby con l'Inter? Beh, penso che segnare in un derby sia una delle emozioni più grandi che un calciatore possa provare. Quindi spero che poter esultare ancora tante volte nei prossimi derby che giocherò"."Ibrahimovic e Icardi sono da sempre miei idoli, ma in generale cerco sempre di imparare dai più grandi attaccanti. Il paragone con Dzeko mi onora"."Empoli è la scelta migliore che ho fatto negli ultimi anni. Ci sono tutti gli strumenti per poter migliorare, hai la possibilità di metterti in mostra senza essere bocciato al primo errore. Siamo una squadra giovane e stiamo disputando un'ottima stagione. Certo, il campionato è ancora lungo, ma al momento sono molto soddisfatto di questa esperienza, che mi sta dando continuità. Di conseguenza la consapevolezza nei miei mezzi aumenta sempre di più"."Arrivare, un giorno, a vincere la Champions League. Sarebbe il massimo".