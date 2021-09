Lautaro Martinez e il rinnovo di contratto con l'Inter. Queste le parole dell'agente del numero 10 nerazzurro, ora impegnato con l'Argentina, Alejandro Camano, a FcInter1908: "Rinnovo chiuso? Non ancora, ci stiamo lavorando con l'Inter, in grande sintonia. Non è ancora definito, mancano dei dettagli per chiudere l'operazione. La volontà è quella di andare avanti insieme, la cosa importante è che Lautaro è molto felice all'Inter".



In gol al debutto in questa Serie A, in gol con l'Argentina nelle qualificazioni per Qatar2022, Lautaro è vicinissimo al rinnovo di contratto, con un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro, per 5 anni. Sarà lui il simbolo del nuovo corso nerazzurro.