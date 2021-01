Stefano Castelnuovo, l'agente di Manuel Locatelli, ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui parla del futuro del suo assistito in vista della sfida di questa sera che vedrà il Sassuolo affrontare la Juventus. Una sfida dal ricco sapore di mercato per il centrocampista ex-Milan sempre a un passo dal vestire la maglia bianconera."Nel mercato può succedere di tutto. Non mi stupirebbe se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo. Se sono stupito di vederlo in campo stasera? Sinceramente, no"."C’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano. Però... Manuel è stato bravissimo a ripartire alla grande con il Sassuolo. Con gli stessi atteggiamenti, il medesimo spirito e la solita determinazione. Non era scontato. Sono contento che sia stato premiato con la chiamata in Nazionale.- "Manuel ha un contratto lungo con il Sassuolo, i rapporti con il club sono ottimi e il progetto della società è sempre più ambizioso. Vedremo quel che succederà. Se si presentasse una bella opportunità, potrebbe essere un vantaggio per tutti. Per Manuel e, naturalmente, anche per il Sassuolo a cui siamo e saremo sempre grati".- "Sicuramente sarà un’emozione in più, non capita tutti i giorni di sfidare il poster che si aveva in camera. Detto questo, Manuel è un freddo. Magari ci penserà prima, ma una volta in campo non si farà influenzare. I big match sono le partite che preferisce e di solito si esalta in questi appuntamenti. Speriamo sia così anche stavolta"."Fin dal primo giorno il Sassuolo ha creduto in Manuel tantissimo facendolo sentire importante. Era quello di cui aveva bisogno per decollare dopo la chiusura anticipata della storia con il Milan. Un ritorno? In rossonero ci è cresciuto e sarà sempre grato alla società, ma credo che Manuel preferisca un'esperienza diversa, Italia o estero non fa differenza. La Champions è il grande sogno. Speriamo che in estate arrivi un regalo, per lui e per il Sassuolo".