Intervenuto a Radio Crc Aleksey Lunin, papà e agente del portiere Ucraino, Andrij Lunin ha confermato l'interesse del Napoli per il figlio ribadendo però che tanti altri club, fra cui l'Inter.



SERIE A - “Ho seguito inevitabilmente la Premjer Liga perché Andrij gioca allo Zorya, ma abbiamo guardato anche la Serie A sapendo dell’interesse di alcune società italiane per mio figlio. In particolare, abbiamo seguito il cammino di Milan, Juve, Napoli e Roma".



PRIORITA' AL NAPOLI - "Fa piacere che il Napoli abbia guardato mio figlio, questo significa che il ragazzo sta crescendo, ma ha già un grande valore. Abbiamo seguito le partite del Napoli e credevamo potesse vincere lo scudetto dopo la vittoria in casa della Juventus. Poi, l’affetto dei tifosi dimostra che parliamo di una grandissima squadra che ha una grande storia. Siamo orgogliosi dell’interesse del Napoli e noi siamo disposti a lavorare ancora di più: speriamo ed aspettiamo in un incontro col club azzurro".

L'INTER - "Inter o altri club italiani su Lunin? Diversi club ci hanno dimostrato il loro interesse, anche in Spagna, ma vorremmo approfondire il discorso solo col Napoli, è il club azzurro la nostra preferenza".

NAZIONALE - "Nazionale ucraina? Toccherà a Shevchenko scegliere il primo portiere, ma ciò che è sicuro è che Lunin darà il suo meglio e proverà a migliorare sempre”.