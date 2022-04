Il futuro di Dennis Man al Parma torna in discussione, lo spiega il suo agente Victor Becali a Digisport: "l Parma voleva centrare la promozione in Serie A, ma ha scelto un allenatore (Maresca, ndr) che non conosceva molto bene il campionato, la Serie B è un torneo difficile. Se fosse rimasto D'Aversa forse la situazione sarebbe stata completamente diversa. Con il budget che ha, il Parma può solo puntare alla promozione. Man? Può succedere di tutto: può arrivare una buona offerta, può partire in prestito. Ma ora è presto. L'importante è che abbia avuto un'evoluzione positiva".