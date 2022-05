L'agente del portiere del Napoli Alex Meret, Federico Pastorello, ha parlato a Repubblica del futuro del suo assistito chiedendo a gran voce chiarezza e dando una sorta di ultimatuma ad Aurelio De Laurentiis per il suo futuro e per il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2023.



MERET - "Sono certo che Alex sarà uno dei primi 4-5 portieri al mondo. È stato incredibilmente penalizzato dal dualismo con Ospina, ha pagato questa situazione. Anche Donnarumma vive una situazione simile, per loro la continuità è troppo importante. Finora con Alex non abbiamo accettato il rinnovo perché vogliamo chiarezza: l'accordo di massima col Napoli c'è, il problema è che o decidono di puntare su Meret o cercheremo questa sicurezza altrove. Anche l'errore con l'Empoli, se avesse giocato sempre, non sarebbe successo".