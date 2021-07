Arrivato al Marsiglia soltanto nell'ultimo mercato di gennaio, l'attaccante polacco Arkadiusz Milik resta sempre un nome molto chiacchierato sul mercato. Giocatore gradito da tempo alla Juventus, l'ex Napoli sembra però destinato a proseguire la sua esperienza in Francia, come ha riferito a L'Equipe il suo agente: "E' felice a Marsiglia, resterà almeno per un altro anno".