(3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira..: Di Francesco.(3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi..: Colantuono.- Fourneau

Frosinone-Salernitana apre la 34ª giornata di Serie A 2023/24. La gara dello Stirpe di Frosinone scatta alle ore 20:45 e mette di fronte due delle tre squadre peggiori, punti alla mano, del torneo. Se però per i campani il discorso salvezza è ormai quasi archiviato - si aspetta solo la matematica della retrocessione che arriverebbe In caso di sconfitta o pareggio questa sera - per i ciociari invece sono ancora vive le speranze di un colpo di coda nel finale. La squadra di Di Francesco è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Salernitana tra Serie A e Serie B e farà affidamento al suo gioiello, quel Soulé apparso spento nelle ultime uscite.