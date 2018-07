Nella mattinata di oggiera atteso a Roma per svolgere le visite mediche di rito presso la clinica Paideia e iniziare la nuova stagione con la maglia dellae le mancate spiegazioni ufficiali da parte del club biancoceleste hanno agitato la mattinata, tanto da far pensare ad una mossa concreta del giocatore per forzare la mano verso una cessione. Il, infatti, è da tempo in pole position per il suo acquisto e non è l'unico, ma la richiesta del presidentesta allontanando tutte le pretendenti.Nulla di tutto ciò, Milinkovic-Savic ha semplicemente perso l'aereo per tornare a Roma e arriverà nella capitale già nella giornata di oggi. La conferma è arrivata ai microfoni didall'agente del giocatore,per colpa di un grosso incidente stradale sull'autostrada che da Belgrado porta all'aeroporto. Arriverà già oggi a Roma e inizierà a lavorare con la squadra poi domani mattina farà le visite mediche di rito.