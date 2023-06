L'Arabia Saudita tenta anche Sergej Milinkovic-Savic. A confermarlo è il suo agente Mateja Kezman a El Balad: "Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia Saudita, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere".



QUANTE BIG - Il centrocampista serbo può lasciare la Lazio in estate e su di lui stanno lavorando attentamente Juventus e Inter, mentre i tifosi del Milan sognano il Sergente per dimenticare l'addio di Sandro Tonali.