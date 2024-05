Ag. Modric: 'Futuro? Vuole rimanere al Real Madrid, probabilmente rimarrà un altro anno per fare la storia'

? La possibilità di un rinnovo con ilper un'altra stagione prende sempre più forma per il centrocampista croato che oggi è in scadenza di contratto con le Merengues. A confermarlo è l'agente del giocatoreche, intervistato da Kooora, ha confermato quella che è la volontà del giocatore.- "L'opzione più probabile è che rimanga per un altro anno e continui a fare la storia. Il Real Madrid è il miglior club al mondo ed è diretto dal miglior presidente della storia del calcio. Luka Modric è un madridista che ama il club e lo considera casa sua".