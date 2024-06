Getty Images for FIGC

E' il momento dell'esordio dell'a Euro 2024: proprio nel Westfalenstadion di Dortmund, oggi conosciuto per ragioni di sponsorizzazione come Signal Iduna Park, lo stadio del Borussia che ha visto Germania-Italia 0-2 nel 2006. Avversario è l', sulla carta l'impegno meno difficile dei tre con Spagna e Croazia ( 3-0 per gli iberici nello scontro diretto delle 18 ) nel contesto del gruppo B.Spalletti ha recuperato Nicolòin dubbio fino a ieri per un affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime due amichevoli, ma regolarmente presente con Jorginho a centrocampo. In difesavince il ballottaggio con Buongiorno e Mancini per affiancare Bastoni, Di Lorenzo e Dimarco i terzini. E'il 9 azzurro, dietro di lui agiranno, Frattesi e Pellegrini.

L'Albania, come preventivabile, è piena di volti noti soprattutto dalla cintola in giù: modulo speculare a quello degli Azzurri cona guidare l'attacco e il duo-Ramadani in mediana.: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. All. Spalletti.: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja. All. Sylvinho.