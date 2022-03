Intervistato dal De Telegraaf in seguito all'incidente d'auto avuto da André Onana in olanda, l'agente del calciatore Albert Botines ha parlato delle condizioni del portiere.



"Ho parlato con André per telefono, non era lui alla guida dell’auto e sta bene. Onana ora ha raggiunto la squadra, è fuori pericolo ma sarà sottoposto a ulteriori esami in un ospedale di Douala“.