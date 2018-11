L'agente di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna di proprietà della Juventus, ha parlato a Il Resto del Carlino del futuro del ragazzo: "Riccardo qui si trova benissimo, tutti gli vogliono bene. Ma a lui occorre continuità. C'è da capire se il club e Inzaghi credono in lui. Non vogliamo andare via da Bologna, ma Orsolini ha bisogno di spazio per crescere”.