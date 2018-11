Con una story su Instagram, Will Dantas, agente dell'attaccante classe '98 del Corinthians Pedrinho, ha commentato i rumors che lo vogliono coinvolto nell'operazione Gabigol con l'Inter: "Sto ricevendo diverse telefonate da Spagna, Italia e Germania. Ho appena parlato con un giornalista italiano e mi ha chiesto di un possibile scambio tra Pedrinho e Gabriel Barbosa. Volevo chiarire, non è successo niente. L'Inter non me lo ha chiesto, se lo farà parlerò con loro come ho fatto con Ajax e Psg quando mi hanno chiamato".



Sul profilo del giocatore: "Mantenendo le giuste proporzioni, penso che assomigli a Zico. Spero che faccia progressi nella sua carriera, sia che rimanga al Corinthians o no. Sono molto orgoglioso di questo ragazzo. Non solo per quello che fa tecnicamente, ma per la persona, per l'umiltà".