La Lazio si muove sul mercato, cerca una punta per rinforzare l'attacco e regalare un partner ad Immobile. Potrebbe essere un amico di Luis Alberto, suo ex compagno di squadra, a approdare a Roma. Dopo una buona stagione al Deportivo, Lucas Perez è tornato all'Arsenal. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma Roma è meta gradita. MERCATO LAZIO - Al ‘Corriere dello Sport’ il suo agente ha mostrato di gradire l'interesse per il giocatore: “Lucas compirà 30 anni a settembre, è in un’età ancora giovane per il calcio, è il confine ideale tra giovinezza e maturità. Sogna di continuare a crescere come giocatore, di trovare nuove motivazioni, di lottare per grandi obiettivi diversi dalla salvezza. Vuole cercare di vivere al massimo gli anni che gli restano nel calcio professionistico. Rigiocare nelle competizioni europee è uno dei suoi traguardi che vuole raggiungere. In primis vuole godersi ciò che ama, il calcio. Lucas si gode ogni secondo la sua professione. Lucas ha un contratto di due anni con l’Arsenal, per ora si può rispondere solo questo. Il club non lo ha mai messo sul mercato, è stato il giocatore a decidere di trasferirsi al termine dell’ultimo mercato estivo. Era dispiaciuto di stare in panchina, di non essere chiamato in causa”. LAZIO GRANDE CLUB – L'apprezzamento per la Lazio è evidente: “Roma è una grande città, la Lazio è un grande club e chiunque sarebbe contento di difendere i suoi colori. La Lazio lotta sempre per entrare in Europa, ha terminato una grande stagione. Luis Alberto è un grande amico di Lucas, nel Deportivo si intendevano a meraviglia. Uno dei suoi sogni è tornare a giocare con Luis, si comprendono perfettamente”.