Milan, la lista per il post-Pioli si restringe: i nomi in corsa

"In questo momento è il nostro allenatore e fino alla fine della stagione sarà lui. Poi si faranno le valutazioni per il futuro". Il presidente delha chiosato rapidamente sulla situazione di, ma la proprietà e la dirigenza rossonera hanno già preso la loro decisione.Il ciclo di Pioli iniziato il 9 ottobre del 2019, quando fu chiamato per sostituire l'esonerato Marco Giampaolo, è giunto al termine,e la caccia al suo successore è aperta.

- Il numero uno di RedBird e patron del Milan, a Milano nei giorni scorsi in occasione del derby perso e che ha consegnato all'Inter il 20esimo Scudetto e la seconda stella, ha incontrato i vertici milanisti () per fare il punto della situazione. Con un obiettivo, restringere il prima possibile la lista dei potenziali candidati e arrivare a una shortlist di 2-3 nomi entro la fine della prossima settimana.- La lista effettivamente nel frattempo si sta già restringendo quasi autonomamente e alcune candidature sono già sfumate.ad esempio ha rinnovato con l', come ha fatto ieri anchecon(nuovo contratto fino al 2028). Altre ancora sono in procinto di autoescludersi, si veda ad esempio il dietrofront diora intenzionato a restare sulla panchina del

Ma chi resta ancora in corsa per il post-Pioli sulla panchina del Milan? La situazione caso per caso