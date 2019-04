L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletelic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro dell'attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito alla Fiorentina: "L'operazione è andata alla perfezione, ringraziamo la Juve che gli ha permesso di fare la riabilitazione in Croazia, lo seguono passo passo. Del futuro non è il momento di parlarne, si vedrà in futuro. Adesso deve pensare a guarire".