Nuovo aggiornamento sul futuro di Marko Pjaca. Dopo l'incontro di ieri tra Juventus e Fiorentina, l'agente del giocatore, Marko Naletilic, ha parlato a violanews.com: "A oggi, non c'è nessuna possibilità che Pjaca lasci la Fiorentina a gennaio. Le cose fin qui non sono andate come speravamo, ma Marko sente la fiducia della società e di Pioli, con cui ha un ottimo rapporto umano prima che professionale. È contentissimo di come si è ambientato a Firenze e nello spogliatoio".



'TANTI CLUB LO CERCANO' - "In estate ha fatto di tutto per venire alla Fiorentina, la trattativa non è stata facile ma lui ha insistito perché voleva solo i viola e non ha cambiato idea. In queste settimane tanti club mi hanno chiamato, ma non abbiamo preso in considerazione altre offerte. Muriel? Il suo arrivo non cambia niente, sono convinto che Pjaca debba solo sbloccarsi psicologicamente e tornerà ad alti livelli".