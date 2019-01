Claudio Ranieri, manager del Fulham, appena eliminato dalla FA Cup dall’Oldham, fa il punto sul mercato di gennaio “Pjaca? Non è vero. C’è un mese di tempo e se c’è l’opportunità di comprare qualcuno ci faremo trovare pronti”. Pjaca, in prestito con diritto di riscatto dalla Juve alla Fiorentina, sembra già non rientrare più nei piani viola.