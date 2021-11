Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e non solo, ha parlato a Radio Punto Nuovo per parlare dei suoi assistiti:



AZZURRI - "I voti negativi dati dai quotidiani nazionali ai calciatori italiani del Napoli? Preferisco non esprimermi, so solo che Di Lorenzo, con cui non ho avuto modo di sentirmi dopo la partita, è stato tra i migliori sia con la Svizzera sia con l’Irlanda del Nord".



VINCERE A NAPOLI - " Queste critiche derivano da pregiudizi? No, perché il più delle volte provengono dalle testate locali, che tendono sempre a estremizzare tutto. Ecco perché vincere a Napoli è difficilissimo, i giornalisti non aiutano a rendere sereno l’ambiente".



POLITANO - "Perché in Nazionale va Bernardeschi e non Politano? Per me Politano e Berardi sono gli esterni offensivi più forti del campionato italiano, ma le convocazioni vengono fatte da Mancini e devono essere rispettate”.