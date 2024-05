Juventus, fra Chiesa e il rinnovo c'è anche la Roma: contatti e sondaggi, ma il sogno di De Rossi ha una condizione

L'articolo prosegue qui sotto.

Finalmenteè tornato a fare ciò per cui tutti l'abbiamo sempre elevato a migliore fra i talenti italiani oggi in circolazione. Nella sfida contro lapareggiata per 1-1 l'esterno classe 1997 è tornato devastante e capace da solo di accendere la fase offensiva della. Il club bianconero e l'entourage del giocatore stanno da tempo parlando e trattando per rinnovare il contratto in, ma la distanza è ancora ampia e in questo vuoto sta provando ad inserirsi proprio la Roma.Chiesa non ha mai detto di non voler rimanere in bianconero anche oltre l'attuale scadenza, ma rispetto all'inizio della trattativa, datata ormai diversi mesi indietro nel trmpo, non ci sono stati grossi passi in avanti se non i numerosi incontri avvenuti con Ramadani fra Milano e Torino.(così da ammorbidire gli ammortamenti), spalmando possibilmente l'attuale ingaggio da 5 milioni di euro a stagione riducendo la parte fissa e aumentando i bonus. L'ex-Fiorentina dal canto suoannui di parte fissa più bonus, in aumento e rapportato all'ingaggio percepito da Dusan Vlahovic che arriverà (senza rinnovi) a toccare i 10 milioni.In questo stallo, come detto,. Secondo il Corriere dello Sport, in queste settimane sono state tantissimegiallorosso a Chiesa per convincerlo a valutare il suo progetto per la prossima stagione e insieme a lui anche gli italiani della rosa come capitangli stanno facendo eco alzando personalmente lo smartphone.per i bianconeri che lo metteranno in vendita e non a prezzo di saldo nonostante un solo anno di contratto rimasto. Per questo,per poter davvero pensare ad un affondo per l'esterno italianoda centrare prima sul campo. Per poter presentare un'offerta economica importante alla Juve