Il Milan non si fermerà al colpo Krunic per il centrocampo, servirano altri nuovi acquisti adatti al credo tattico di Giampaolo. Tra questi potrebbe esserci Dennis Praet, mezzala o trequartista classe 1994 che tanto piace al futuro tecnico rossonero. Per saperne di più, Calciomercato.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Martin Riha.



Riha, il Milan pensa a Dennis Praet. Ci sono stati dei contatti con il club rossonero?

"Tutti sanno cosa pensa Giampaolo di Dennis. Per il momento non posso dire altro".



Direbbe di sì al Milan?

"Il Milan è un brand importante, ha un grande nome. Ma altri club anche fuori dall'Italia hanno manifestato un certo interesse".



Tra questi c'è l'Arsenal, vero?

"Non voglio aggiungere altro adesso, credo possiate comprendere. Dennis è un giocatore completo e pronto per passare in un top club".



Quando pensa che verrà deciso il sui futuro?

"Nel giro di qualche settimana, gli interessamenti ci sono".