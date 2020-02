Uno dei giocatori più decisivi di questa Sampdoria è senza ombra di dubbio Gaston Ramirez. L'uruguaiano ha ribaltato sabato la partita con il Torino, ma non è la prima volta in stagione che il trequartista incide in un match. E dire che soltanto pochi mesi fa, in estate, Ramirez veniva dato come sicuro partente perchè di difficile collocazione nel 4-3-3 di mister Di Francesco.



Per fortuna però Ramirez ha puntato i piedi: "Gastòn non ha voluto lasciare la Sampdoria all'inizio di questa stagione" ha confermato il suo agente Pablo Betancourt a Sampdorianews.net. "Lui non è uno che abbandona, vuole la salvezza" ha poi aggiunto il procuratore, a conferma del ruolo da protagonista di Ramirez con la maglia della Samp.