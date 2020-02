Torino-Sampdoria 1-3



Audero 6: viene beffato dal tocco di sinistro di Verdi a inizio secondo tempo. Durante il resto della partita non è chiamato a effettuare nessuna parata degna di nota ma svolge soltanto l’ordinaria amministrazione.



Bereszynski 6,5: buona prestazione da parte del terzino destro della Sampdoria che riesce a contenere le sgroppate di Aina sulla propria fascia di competenza. Quando ne ha l’occasione si fa vedere anche nella metà campo avversaria.



Tonelli 6,5: insieme al compagno di reparto Colley riesce a limitare al massimo Belotti. Nel primo tempo è bravo a non perdere la marcatura del capitano del Torino e stoppare una sua pericolosa girata dal centro dell’area di rigore.



Colley 6: dalle sue parti non si passa (quasi) mai. Il centrale della Sampdoria gioca una buona prestazione per lunghi tratti della gara ma, al 10’ della ripresa, manca l’intervento sul pallone permettendo a Verdi di presentarsi a tu per tu con Audero e trafiggerlo.



Murru 5,5: spesso in difficoltà contro De Silvestri e Verdi. Non è un caso che il Torino riesca spesso a rendersi pericoloso attaccando proprio sulla sua fascia di competenza.



Thorsby 5,5: spesso in difficoltà in mezzo al campo, alla fine del primo tempo riceve anche un giallo. Nella riprese è il primo giocatore che Ranieri richiama in panchina.



(dal 24’ s.t. Jankto 6: buon impatto sulla partita)



Ekdal 6: il cartellino giallo che riceve nel primo è pesante, perché lo costringerà a saltare la prossima partita. Il centrocampista svedese gioca comunque una buona prestazione, facendosi valere in fase di interdizione.



Linetty 6,5: è autore di qualche buona verticalizzazione per i propri compagni di squadra. Tra i centrocampisti della Sampdoria è quello che convince di più.



Ramirez 7,5: tanti errori di misura da parte del numero 11 nella prima parte di match. L’uruguaiano trova però il modo di farsi perdonare: prima impegna per due volte Sirigu, poi lo supera con uno splendido calcio di punizione dal limite e infine firma la rete del sorpasso.



(dal 41’ s.t. Bertolacci: sv)



Quagliarella 7: non si vede in campo per lunghi tratti del match. Si accende però sul finale: prima serve a Ramirez l’assisti per il gol del 2-1, poi è freddo nel battere Sirigu dal dischetto e mettere al sicuro il risultato.



(dal 45’ s.t. La Gumina: sv)



Gabbiadini 5: a differenza del suo compagno di reparto, Quagliarella, il numero 23 della Sampdoria non riesce ad accendersi nemmeno nel finale. Vede pochissimi palloni in tutta la partita e non riesce a incidere.





All. Ranieri 6,5: la sua Sampdoria si difende con ordine nella prima parte di match, lasciando il possesso palla agli avversari ma senza concedere occasioni da gol. Pian piano esce fuori, non si scompone al gol subito e reagisce in maniera egregia portando a casa i tre punti.