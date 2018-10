Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha parlato al Corriere dello Sport del momento che sta vivendo il terzino del Milan: "Sta facendo delle prestazioni di alto livello, gli è servito adeguarsi un po' al campionato italiano. La Serie A è difficilissima e quasi tutti quelli che arrivano dall'estero hanno inizialmente problemi, come ad esempio André Silva. A Ricardo è servito del tempo per assimilare gli automatismi della squadra, ora anche il Milan sa come sfruttarlo meglio. Gattuso gli ha sempre dato fiducia? Ricardo ha grande rispetto professionale verso Gattuso, il mister è sempre disponibile e nel calcio penso che sia una persona unica. Ama i suoi ragazzi e per loro farebbe di tutto, questo i giocatori lo percepiscono, è una cosa rara e tutti lo apprezzano".



DA LAXALT AL FUTURO - "La concorrenza di Laxalt? Una società come il Milan deve avere una rosa ampia, poter riposare può aiutarlo, l'anno scorso ha giocato tutte le partite. Era stato preso dal Milan perché è uno dei migliori terzini d'Europa e lo aveva provato in Bundesliga, sono sicuro che Rodriguez dimostrerà di essere uno dei più forti esterni della Serie A. Ricardo per il suo modo disciplinato di giocare in fase difensiva si fa molto apprezzare dall'allenatore e dai compagni, riesce sempre a trovare una soluzione nei passaggi, anche quando è sotto pressione sbaglia poco. E ora sarà ancora più completo perché ha più possibilità di fare la fase offensiva e si crea l'occasione giusta per il cross, com'è successo con Cutrone in Europa League contro l'Olympiacos. Futuro? Vuole tenersi stretto il Milan, qui è molto felice. Rinnovo? L'importante è fare una grande stagione, poi in futuro si vedrà".